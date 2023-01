Sõja kiuste Venemaale jäänud Tšehhi treener: mul on kehtiv leping ja muu mind ei huvita

Lička lõi Orenburgiga käed juba 2020. aastal, kuid otsustas pärast möödunud aastal puhkenud Ukraina sõda, et jääb Venemaale pidama. Nüüd uuris Tšehhi portaal iSport.cz, mida ta arvab olukorrast Ukrainas.

« Kas minu tuttavad mõistavad mind hukka, et ma Venemaal töötan? Pean ütlema, et sellist asja ei ole. Mu sõbrad ja tutavad mõistvad, et ma olen siin spordi pärast. Ma olen alati öelnud, et sport ei ole osa poliitikast,» rääkis peatreener.

Kuigi ühtpidi pani ta käima venelaste propagandamasina põhilise lause, et sport ja poliitika peaksid lahus olema, kuigi ometi on riigis paljud tippsportlased ühtlasi ka armee liikmed ning Venemaa president Vladimir Putin edukate sportlastega tihti ka ühele pildile jääb. Olgu mainitud ka see, et Orenburgi jalgpalliklubi kuulub Venemaa gaasihiiule Gazpromile.