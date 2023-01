Häberli kommenteeris Eesti koondislaste pildiskandaali

«Koondise tiimivaimu see kõigutanud ei ole. Jalgpallurid on ka inimesed, üksikisiku tasandil võib see inimest ja seeläbi ka jalgpallurit mõjutada. Arvan, et natuke see neid mõjutas, aga mitte liiga palju,» vahendab Häberli sõnu Soccernet.ee.