FOTO ⟩ M-Sport kutsus Tänakut bossiks

«Boss ja boss,» seisis M-Sporti postitatud foto kirjeldusena. Pildil on näha Tänakut kahe karikaga. Tegemist on tema võidutrofeedega 2017. aastast, mil Tänak viimati Fordi rooli keeras. Toona võttis ta oma esimese MM-etapivõidu Sardiinias ning teise Saksamaal. Paremal seisabki debüütvõidu karikas ning vasakul esimene asfaldiralli võidutrofee.

The boss and the boss. pic.twitter.com/3MFLdcg11w

Kui esmapilgul jääb mulje, et Tänak on lihtsalt pildil M-Spordi võidetud karikatega, siis tema selja taga seinal on näha foto, kus tiimi omanik Malcolm Wilson poseerib samas kohas karikatega. Nii nimetabki M-Sport seda fotoks, kus on näha boss ja boss.