Vormel 1 autod on tänavu palju aeglasemad

Rahvusvaheline autoliit (FIA) otsustas sekkuda, kui mitmed meeskonnad kurtsid 2022. aastal vormelite liigse hüplemise või põrkamise üle. Nüüd on FIA teinud oma järeldused teatanud, et vormelite põhjade ääred peavad olema 15 mm kõrgemad. Selle eesmärk on heidutada meeskondi seadistamast autosid niivõrd madalale, et põrkamine võiks kokpitis istuvaid sõitjaid häirima hakata.

«Mul pole kahtlustki, et talitasime õigesti. See ei pruugi hüplemist täielikult kõrvaldada, kuid see muutub leebemaks,» ütles FIA vormeliosakonna tehniline direktor Nikolas Tombazis Motorspordile.

Tombazise andmetel tähendab see, et vormelid on aeglasemad umbes pool sekundit ringi peale, mida pole tema sõnul üldsegi mitte palju. Ta tõi välja, et tegelikult ei osanud keegi ennustada, et vormelite hüplemine võib muutuda nii suureks probleemiks.