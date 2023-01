VIDEO ⟩ Dakari kogu raha eest: eestlased käisid kolm korda üle katuse

Männama ja Lepik said Dakari nö kogu raha eest. Seitsmendal katsel sõitis neist mööda hilisem katse võitja Yazeed Al-Rajhi ning eestlased proovisid saudi järel liivadüüni ületada. Paraku oli nende kiirus natuke liiga suur ning nii käidi allamäge kolm korda üle katuse.

«Sõitsime rahulikult liiva sees. Yazeed, kes tänase katse võitis, läks meist mööda, ta läks düünist vasakult kaarega peale. Tundus, et sealt on lauge minek, et lähme ka. Enne seda oli pikk sirge, ju kiiruse taju kadus ära, kiirust oli gramm liiga palju,» kirjeldas Männama üle katuse käimist Dakar Rally Team Estonia Facebooki videos.