Kristjan Ilves: suusarajal tuleb armutu andmine

Kui pühapäevasel treeninghüppel lendas Ilves 92 meetrit, siis võistlushüppel läks kirja 93,5 meetrit. Hüppevõistluse võitja Ryota Yamamoto maandus 95,5 meetri peale ning stardib Ilvesest 35 sekundit varem.

«Hüpe polnud midagi väga erilist. Kui esimene hüpe jäi otsa peal tagasihoidlikuks, siis see hüpe jällegi agressiivseks. Oleks pidanud sinna kahe vahele saama, oleks mitu-mitu meetrit juurde tulnud. Arvestades varustuseprobleeme ja kõike, mis mul on olnud, siis loomulikult ei tulnud ma siia kõige enesekindlama inimesena maailmas. Eilne ka ei õnnestunud ja see tõmbas natukene hüpet kõikuma. Midagi on siiski tehtud ja suusasõit tuleb tihe,» rääkis Ilves.

Hüppevõistlusel tekitas tuul sportlastele ebavõrdseid olusid, kuid paraku käib see nüanss kahevõistluse juurde. Suusahüpetes jagatakse teatavasti tuulekompensatsiooni punkte – taganttuule eest saab punkte juurde, vastutuule eest võetakse neid vähemaks. Küll aga arvestavad kohtunikud küljetuule automaatselt vastutuuleks, ehk protokollist avanev pilt ei anna tuuleoludest üldsegi mitte selget ülevaadet.

«Otsa pealt on tuul kas küljelt tagant või küljelt vastu. Oleneb, kuidas selle tuule saad. Ma ei oska oma tuult hinnata, aga midagi halba ei olnud. Kui sul on küljetuul, siis arvestatakse see ikkagi vastutuulena. Osad hüppasid siin -10ga ja oli näha, et mitte mingit õhku pole. See on kõige halvem suund ja teeb selle ebavõrdseks,» nentis Ilves.

Kahevõistleja sõnul vajaks Tehvandi hüppemägi hädasti tuulevõrku, mis teeks olud palju võrdsemaks. «Mäe all on ju tuulevaikus, aga üleval äratõukel – kõige tähtsamas kohas – võib ükskõik, mida juhtuda. Sa ei pruugi sealt otse väljagi saada. Tuul tuleb siin kas mäe tagant või küljepealt. Tuulevõrk võiks siin ideaalis olla, aga see ei ole minu teha. Eks see on kulukas asi. Selline investeering kahevõistluse MK-etapi jaoks teha oleks muidugi tore, aga eks ole näha,» rääkis Ilves.