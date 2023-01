VIDEO ⟩ NBA staar Kevin Durant vigastas põlve, loodetavasti mitte liiga hullusti

«Olin seal kõrval, niisugused olukorrad on õudsed,» ütles Irving ESPNile. «Olukordades, kus mõni osaline ei kohtrolli enda liikumist, võib juhtuda kõike. Loodan, et Duranti keha suutis hullema ära hoida.»

Irving viskas lõpuks 29 punkti ja Nets võitis võõrsil peetud mängu 102:101. Durant lisas 17, Seth Curry 14 silma. Viimasest 20 mängust on võidetud 18, Idakonverentsis on tõustud teisele kohale. Liidril Boston Celticsil on 40 mängust 28, Netsil 27 võitu.