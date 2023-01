Dakar jõudis poole peale, eestlastel oli hea päev

Pühapäeval jõudis Dakari maratonralli poole peale. Täna on oodatud puhkepäev, mille sõitjad veedavad Riyadhis, kus on ka laagripaik. Matkaautod ja viimase öö telk on vahetatud hotelli vastu, kõik saavad teha ettevalmistusi Dakari teiseks pooleks. Pressiteate kohaselt on Rally Raid Estonia meeskonnad ralli esimeses pooles saanud näha erinevaid Dakari tahke, kokkuvõtvalt on mehed tehtuga rahul ja valmis teisipäeval liikuma edasi finiši poole.