Mäkinen loodab, et Tänak annab Rovanperäle lahingu

Kuid ta märkis, et tiitlikaitsja satub alati suure surve alla ning kõik jahivad tema skalpi: «Kõik tiimid on töötanud Rally1 hübriidautode kallal ning usun, et seis muutub tasavägisemaks. Hyundai on teinud kõva tööd ja jätkab seda. Eelolev aasta näitab, kuidas üks ja teine tiim on suutnud autor arendada ja millises suunas edasi liigutakse. Olulised on ka väikesed detailid. Kui keegi suudab mingis osas teistest paremaks saada, võib see hoobilt kõike muuta.