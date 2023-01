JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu teenis mängleva kergusega hooaja 13. võidu

Enne mängu:

Tartu on Balti liiga üks paremaid võistkondi, kui senisest 13 kohtumisest on kaotatud vaid üks. Neil on 34 punkti, mis on kolm silma vähem kui Selver/TalTechil, aga pealinnaklubil on kaks mängu rohkem peetud.

Pärnu on seitsme klubi konkurentsis viimane. Neil on koos neli võitu ja 11 kaotust. Sama saldoga on ka Võru Barrus ja Daugavpils, kel on 12 punkti kogunud suvepealinlastest rohkem vastavalt üks ja viis silma.

Pärnu on pärast Hindrek Pulga meeskonnaga liitumist suutnud aastat alustada 3:1 võidu ja 2:3 kaotusega. Tartu vastu Pulk aga kaasa ei tee, sest on hõivatud töökohustustega, ütles peatreener Toomas Jasmin.

«Eelmised kaks mängu otsustasime temaga suheldes, et teeb nii-öelda ühe soojaga kaasa need. Esimeses oli ta vähe kangem, teises sekkus hästi vahetusest. Kindlasti on Hindrek meile suureks abiks ja annab vahetuste näol lisakäigu ja seda kogemust on meil igal juhul vaja. Aga saame teda kasutada siiski vähe, seega peavad põhiraskust kandma ikka need, kes seda seni on teinud,» sõnas Jasmin volley.ee'le.

«Aasta alguse kaks esimest kohtumist olid jätkuvalt ebastabiilsed – kord mängime ja siis ei mängi. Mingit erilist rahulolu pole, aga midagi katastroofilist samuti mitte. Võtame nagu ikka mäng korraga,» sõnas juhendaja Tartu kohtumise eel.

Tartu alustas uut kalendriaastat kahe 3:0 võiduga RTU/Robežsardze/Jurmala üle.

Tartu peatreener Alar Rikberg ütles, et kaks eelmist kohtumist RTUga läksid ehk üllatavalt edukalt. «Selgus, et ka lätlased tulid neile mängudele sarnase ettevalmistuse pealt nagu meie ehk et pikemalt puhkuselt ja nad olid ikka hapud. Ses osas võib öelda, et ju me oleme neist lihtsalt parem võistkond, kui tulime sarnase ettevalmistuse pealt ja võitsime üsna kindlalt,» kommenteeris Rikberg.

«Pärnu mängule vaadates, siis nad said aasta lõpus kätte hea hoo. Mis on ka loogiline, sest neil on üsna noor tiim ja nad on saanud korralikult trenni teha ja mängus põhiraskust kanda. Aga jätkuvalt on murekohaks stabiilsus, ilusad hetked vahelduvad kehvadega. Nende relv on aga serv – heal servipäeval suudavad nad kõik meeskonnad hätta mängida. Ja ka meie peame selleks valmis olema,» lisas Rikberg.