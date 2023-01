Võitlusspordi tulevikutegija suri kõigest 18-aastaselt

Victoria Lee suri 26. detsembril ja tema surma põhjust pole seni avalikustatud. «Ta lahkus liiga vara. Me igatseme teda rohkem kui midagi muud siin maailmas. Meie pere ei saa kunagi olema endine ja elu pole kunagi sama. Ta oli maailma parim väike õde,» kirjutas Angela Lee Instagramis.

Hawaiil sündinud ja üles kasvanud Victoria Lee oli pärit läbi ja lõhki vabavõitlusega seotud perekonnast. Tema õde Alice ja vend Christian on edu saavutanud Aasias ning saanud tuntuks ONE’i nime kandvas sarjas, mis on üks tuntumaid võitlusspordisarju UFC kõrval.