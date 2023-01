Norra suusataja tahtis fännidele pasunasse anda

«Nad seisid seal kellade ja mootorsaagidega. Issand jumal, ma tahtsin neid lüüa. Tavaliselt arvan, et see on lõbus, aga just täna sain sellest päris kõva peavalu. Tegelikult pidin ma seal kõvasti pingutama ja sel hetkel ma seda kuulda ei tahtnud,» ütles Weng intervjuus Nettavissenile.