Gareth Bale tõmbas karjäärile joone alla

Waleslane Gareth Bale teatas täna, et on otsustanud 33-aastaselt lõpetada profikarjääri. Kunagist Madridi Reali ja Tottenhami ründeässa on nimetatud oma põlvkonna üheks parimaks ründavaks poolkaitsjaks ja läbiaegade Walesi parimaks mängijaks.