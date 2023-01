Itaalia treener loodab, et ROK aitab venelased tagasi sporti

Murdmaasuusatamises ja eriti meeste konkurentsis on eriti jõuliselt näha Norra võimutsemist. Sel hooajal on juba tavaks saanud, et norralased teenivad kolmikvõidu ning esikümnes leiab vähemalt kuus-seitse nende sportlast. Naiste seas on olukord lahtisem ning MK-sarja esikümnest leiab kolm norralannat.