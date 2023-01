Möödunud aastal ihaldatuima trofee võitnud Eesti e-sporditäht naasis kõige teravamasse tippu

Jõgevalt pärit 22-aastane Robin Kool on jõudnud e-spordimaastikul korda saata väga palju. Juba 17-aastasena profikarjääri alustanud Kooli on pikalt peetud üheks parimaks tulistamismängu «CS:GO» mängijaks maailmas, ent 2021. aastal tekkis tugev mõõn.

Möödunud aasta alguses liitus Kool E-spordi ühe legendaarseima meeskonna FaZe Claniga, millega üheskoos tõusti tagasi tippu. Seitsmest suurturniirist on võidetud neli. Suurim saavutus on aga Antwerpenis peetud PGL Majori võit, mida võib võrdsustada lausa maailmameistritiitliga.

Isiklikus plaanis tunnustati teda EPL Pro liiga 15. hooaja kõige väärtuslikuma mängija auhinnaga. Lisaks veel mitmesugused meened neljalt suurturniirilt, millest üks oli just PGL Major. Kõike seda arvesse võttes paigutati Kool lõpuks maailma edetabelis kaheksandale kohale. Ainult korra on ta kõrgemal olnud, kui 2020. aastal võis ta leida seitsmendalt realt, mullu aga viimase viie aasta madalaimalt, 18. positsioonilt.

