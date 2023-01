Jaapani legendaarne mägikotkas jätkab endiselt piiride nihutamist

50-aastane Kasai plaanib järgmisel nädalavahetusel osaleda Jaapanis toimuval FISi kontinentaalkarikal. Norra väljaande Dagbladeti teatel on legendaarne sportlane hooaja esimest võistlust tegemas Sapporo hüppemäel.

Nõnda on ta tippsportlasena FISi võistlussarjades kaasa löönud alates 1988. aastat. Just 35-aastat tagasi tegi ta enda debüüdi MK-sarjas ning tiirles seal järgmised 32 aastat. Tema auhinnakapist leiab kolm olümpiamängude ja viis MM-medalit.

Seejuures on võimalus, et vanameister teeb sel hooajal veel ka MK-sarjas kaasa. Nimelt pole Jaapani suusahüppajad sel hooajal õiget lendu leidnud. Näiteks teenis nelja hüppemäe turneel Ryoyu Kobayashi alles 18. koha. Nõnda otsustaski Jaapani treenerid sportlased kodumaale tagasi viia, et vormi lihvida ja võimalus püsib ka meeskonnaliikmete vahetuses.