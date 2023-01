Eelmise päeva väsimus ei võimaldanud tartlastel endast kõike välja panna

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul ei pidanud meeskond kahte järjestikkust mängupäev vastu. «Mängisime lühikese rotatsiooniga ja nii on kaks päeva järjest selliseid intensiivseid füüsilisi mänge raske võita. Andsime eile endast kõik ja tänaseks ei jagunud meestel piisavalt kütust – saime viskekohti, aga panime neid mööda ja tegime halbu otsuseid. Oli näha, et mehed olid täna väsinud ja mängust midagi head välja ei tulnud. Peame nüüd reedeks välja puhkama ja leidma need mängijad, kes on võitluseks valmis,» sõnas Mazurs.