Dakari ralli nõudis esimese inimelu

Korraldajad teatasid, et Itaaliast pärit olnud pealtvaataja sattus düünidel õnnetusse, kuid ei täpsustanud asjaolusid. Ta toimetati pärast vahejuhtumit helikopteriga haiglasse, kuigi ta suri õhulennu ajal.

Alates 1981. aastast on Dakari kõrberalli nõudnud 78 inimelu, kellest 45 on olnud pealtvaatajad. Sõitjatest on peamiselt traagiliselt lõppenud õnnetused mootorratturitega. Autode klassis võistelnud võidusõitja elu nõudis Dakar viimati 2003. aastal.