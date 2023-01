Eestlased tõusid Dakari rallil esikümnesse

Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) said katsel 31. koha, kaotades katse võitnud Sebastien Loebile ja Fabian Lurquinile pisut üle 40 minuti. Katse juhtus palju, muuhulgas abistasid nad samuti Toyotaga sõitvaid Henk Lategani ja Brett Cummingsit, kes olid sellel hetkel üldarvestuse teisel kohal.

«Päev hakkas hästi, saime korralikult minema ja siis nägime seismas Lategani. Yazeed Al-Rajhi seisis ka seal ja nad pidasid meid ka kinni. Küsisid, kas meil on nn pimedaid, mida voolikutele vahele panna. Meil oli ja nende otsimise ja kõige peale aega seal kulus aga see on mängu osa. Sealt edasi saime ühe kiire konkurendiga 60 kilomeetrit koos lasta, oli hea kiire sõit.

Siis oli üks segane koht, kus jälgede järgi oli näha, kuidas kõik olid ekselnud. Otsisime seal mõnda aega, et kontrollpunkt üles leida. Saime liikuma ja üle ühe nuki tulles kukkusime parema poolega kahe kivi otsa ja sinna läks kaks rehvi. See tähendas, et tulime 230 kilomeetrit kikivarvukil, sest varurehve enam polnud. Lõpuks oli õnneks liivasem, seal saime taas hoo üles. Kuna katse oli kiire, siis koht jah, nii hea polnud aga ajavahed olid väikesed,» võttis Urvo Männama katse kokku.