Venemaa olümpiasangar võitleb haiglas elu eest

2006. aastal Torino olümpial koos Tatjana Navkaga jäätantsus kuldmedali võitnud 45-aastase Kostomarovi seisund on väga raske, teatas Gazeta.ru.

Uudistest on andnud teada ka mitmed teised Venemaa meediakanalid, kuid nende andmetel on Kostomarovil raske kopsupõletik ning ta lebab haiglapalatis hingamisaparaadi all.