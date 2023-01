Toyota jagas plaanide kohta kahetist infot

Eelmisel nädalal selgus, et Toyota rallitiimi neljandasse autosse istub Rootsi rallil itaallane Lorenzo Bertelli. Toyota meeskonna tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et tulevikus võib neljanda autoga sõita keegi teine, kuid püsib ka võimalus, et Toyota võistleb mõnel rallil vaid kolme masinaga.