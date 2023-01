Järjekordne rallilegend tahab Dakariga rammu katsuda

Nüüd avaldas ta intervjuus Norra rahvusringhäälingule (NRK), et tema eesmärk on Dakari starti jõuda aasta pärast. «Tunnen, et olen suurepärases vormis, ja olen iga päev treeninud. Oleks aeg see six-pack uuesti kasutusele võtta,» ütles norralane.

Mikkelsen osales Dakaril bagiga aasta tagasi, kuid tookord lõppes see kolmandal katsel katkestamisega. Mikkelsen sõidab praegu WRC2-sarjas, karjääri jooksul on ta võitnud kolm WRC-etappi.

«Andreas on väga uudishimulik inimene, nii et usun, et kõrberallid on tema jaoks. Olin temaga paar nädalat tagasi Abu Dhabis ja ta tegi kolm päeva teste. Red Bull ütles Andreasele, et ta peaks selle spordialaga tegelema. Andreas on samuti väga huvitatud,» ütles Mikkelseni kunagine kaardilugeja Ola Fløene Dirtfishile.