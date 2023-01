Maailma vanim profisuusataja korjab lisaraha teenimiseks kartuleid

243 MK-etapil võistelnud jaapanlanna elab Jaapani põhjaosas asuval saarel Hokkaidol. Väikese eelarve tõttu on Euroopasse reisimine aga keeruline. «Eelarveprobleemide tõttu on mul raske reisida. Pean oma elukaaslaselt raha küsima, et saaksin enne MK-võistlusi Euroopas treenida,» nentis ta.

Olümpiamängudel on ta osalenud alates 2006. aastast ning teinud 16 starti. Parima tulemuse tegi ta 2010. aastal Vancouveris, kus oli 30 km ühisstardis viies. Maailmameistrivõistlustelt on tal kirjas 32 starti. Parim tulemus pärineb 2009. aasta Libereci MMilt, kus ta jäi koos Madoka Natsumiga paarissprindis esimesena medalita.

«Samas on mul kurb meel, sest Jaapanil pole korralikku koondist. Ma ei tea, kuidas me peaks noori spordi juurde meelitama. Just see ongi minu eesmärk ülejäänud karjääri jooksul,» lubas ta.