Elektrikatkestus röövis norralaselt võimaliku võidu, kuid tulemused jäeti jõusse

Laskesuusamekas Ruhpoldingis oli täna eriskummaline päev. Nimelt toimus võistluste vältel mitu elektrikatkestust, mis halvasid nii staadioni valgustuse kui ka teleülekanded. Hoolimata tagasilöökidest suudeti võistlus siiski lõpuni pidada.

See oli võimalik üksnes seetõttu, et elektrikatkestus võistluste ajavõtusüsteemi rivist välja ei löönud. Sõidu järel oli siiski õhus võimalus, et tulemused tühistatakse.

«Peame seda varianti arutama. Esmalt räägime kohtunikega ning siis kuulame sportlasi, kuidas elektrikatkestus neid mõjutas. Ajavõtusüsteemi elektrikatkestus ei mõjutanud, seega on tulemused praegu jõus. Kuid peame kuulama veel sõitjate tagasisidet,» lausus IBU spordidirektor Daniel Böhm NRK-le.

Kohtunike koosolekul otsustati, et tulemused jäävad jõusse.

20 km tavadistantsi võitis kahe möödalasuga MK-sarja liider norralane Johannes Thingnes Bö. Teine oli tema kaasmaalane Vetle Sjaastad Christiansen (1; +9,9) ning kolmas 35-aastane sloveen Jakov Fak (0; 29,3).

Parim eestlane oli Rene Zahkna, kes sai neli trahvi ja lõpetas 62. kohal (+6.56,2). Robert Heldna teenis 69. (1; +7.19,0) ning Raido Ränkel 91. koha (9; +11.49,2). Kristo Siimer starti ei tulnud.

Zahkna sõnul mõjutas elektrikatkestus tema võistlust vaid nii palju, et ta ei teadnud vaheaegu. «Mul oli küsimus, mitmes ma olen ja miks ma aegu ei saa, aga ega hooldetiim ei hakka seda ju sõidu ajal seletama. Finišis sain aru, et mingi jama on elektriga,» ütles ta ETV otseülekandes.

Võitjale 42,8 sekundiga kaotanud norralane Sturla Holm Lægreid teatas aga, et elektrikatkestuse tõttu tegi ta viimases tiirus oma võistluste ainsa möödalasu. «Laskmine läks hästi, kontrollisin täielikult olukorda, kuid siis läks viimases tiirus kõik pimedaks ja märke oli keeruline näha. Kahjuks oli olukord selline,» nentis ta.