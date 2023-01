Soome hokitäht sai kolossaalse elektriarve

52-aastane soomlane avaldas Twitteris, et tal tuleb eletri eest tasuda 5226 eurot. Summast 4412 eurot moodustas elektrienergia ja 814 eurot võrgutasu.

Selänne oli suurest elektriarvest seda enam üllatunud, et tema Kirkkonummis asuvas majas ei ela sees mitte kedagi ehk elektrit kulub vaid baaskütmisele – seda terminit kasutatakse üldiselt suvekodude puhul ning see tähendab, et majas hoitakse temperatuuri 5 – 15 kraadi.

Soome majaomanike ühing tegevdirektor Marju Silander oli samuti NHLi miljonäri suurest elektriarvest šokeeritud. «Ma pole sellise numbriga veel kokku puutunud. Esmapilgul kõlab see väga suurena, kuid siis tuleb hakata mõtlema maja suuruse ja vanuse peale. Samuti sellel, mis tüüpi on ehitis ja küte. Kas midagi on tehtud selleks, et maja energiatõhusust parandada,» rääkis Silander.

Selänne ja tema abikaasa Kirkkonummi maja pindala on 600 ruutmeetrit. Selänne ostis maja 1990ndatel endiselt ministrilt Elisabeth Rehnilt ning renoveeris seda 2000ndate alguses.

Ent isegi, kui maja on kehvasti soojustatud, pole sedavõrd suur elektriarve loogiline, kirjutab Iltalehti. «Mõned asjad võivad siin täitsa valesti olla. Võib-olla on mõned elektriseadmed sisse lülitatud, kuigi nad väidavad, et on ainult baasküte. Nii suurel pindalal võib olla aga nii mõndagi,» ütles Silander.