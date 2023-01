Kudre-Schnyder jõudis MK-etapil jälle poodiumile

«Olen tänase sõidu ja kolmanda koha üle väga õnnelik, kuna pärast eilset väga rasket võistlust oli tükk tööd, et motivatsioon ja valmisolek kõrgele tuua. Keskendusin enda sooritusele ning tegin enesekindla ja sujuva soorituse. Raja lõpuosas kaotasin kehva teevalikuga küll ühe positsiooni, kuid täna oli minu jaoks kõige olulisem enesekindluse taastamine, mida ma ka suutsin. Kokkuvõttes kindlasti positiivne, aga ka õpetlik MK-ring, mis andis motivatsiooni, et järgmisel aastal Ramsaus toimuvaks MMiks valmistuda. Lähtekoht on hea, kuid arengupotentsiaali on ka palju,» rääkis Kudre-Schnyder.