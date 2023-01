Eesti sportlased võitsid mullu 326 tiitlivõistluste medalit. Olümpiaaladel aga kõigest näpuotsaga

Kui siinkirjutaja enne gala algust olümpiakomitee (EOK) peasekretärilt Siim Sukleselt lõppeva aasta muljete kohta küsis, tõi ka Sukles esimesena välja medalite arvu ning rõhutas, et aasta varem võideti vaat et poole vähem autasusid (täpsemalt 191).

«Kui selle arvu sisse vaadata, siis esiteks sport ongi Eestis heal tasemel, teiseks aga jättis Venemaa ja Valgevene sportlaste eemalejäämine konkurentsi hõredamaks. Väga palju medaleid võitsid noored, seega ei saa öelda, et noorus on hukas. Ning iga spordiaasta, mil väikses Eestis võidetakse olümpiamedal, on kordaläinud!» rääkis Sukles.