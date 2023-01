Meedia: Neuville'i suurimad konkurendid on Toyotad, mitte Tänak

Portaali hinnangul on Neuville'il nüüdseks olemas kõik võimalused tulla maailmameistriks. Tema fännid on loomulikult nõus, kahtlejad aga küsivad, miks ta senise kümne hooaja jooksul pole meistriks tulnud?

Pärast Hyundaiga liitumist 2014. aastal on Neuville igal aastal kuulunud kolme-nelja tiitlipretendendi sekka, kuidparimal juhul leppinud hõbemedaliga. Seda on juhtunud juba neljal korral.

Kas nüüd on saabunud talle parim võimalus? Paljukordsetest maailmameistritest on Sebastien Loeb mängust väljas, Toyotas jätkav Sebastien Ogier aga enam pole sama heas hoos.

Kas Neuville'i konkurendiks saab pidada 2019. aasta maailmameistrit Ott Tänakut? Kui ta jäänuks Hyundaisse, olnuks ta väga tõsine kandidaat. Samas on Neuville öelnud, et kõigil kolmel tiimil on nüüd korralik tiitlipretendent: Toyotal Kalle Rovanperä, M-Spordil Tänak ja Hyundail tema ise.

Portaal jõuab järeldusele, et Neuville'i tõsisemad vastased tulevad Toyotast. Elfyn Evans on ambitsioonikas. Ning kõigi aegade noorimaks maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperä puhul on küsimus, kas ta jätkab samal lainel? Kas ta suudab jätkata sama keskendunult ja teha tänavu kuldse duubli? See võitlus pole ette võidetud.