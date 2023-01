Sõitja kritiseeris Dakari rallil elu ohtu seadvaid fänne: nad on täiesti vastutustundetud

«Mul on kohutavalt kahju, et see inimene suri, aga tema käitumine oli vastutustundetu. Näen oma autost seda iga päev. Inimesed hüppavad otse meie ette, püüavad düünide taha varjuda, aga ka seisavad düünidel ega mõista, et teinekord ei suuda ma autot üldse kontrollida,» tõi Valtr kodumaa portaaliga Idnes vesteldes välja karmi tõe.