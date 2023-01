Hyundai rallimeeskond sai uue tiimijuhi

Abiteboulil on mootorispordi maailmas suur kogemus, varem on ta aastaid töötanud nii tiimijuhi kui ka teistes vastutavates rollides Renault' (2014-2020) ja Caterhami meeskondades.

«Mul on rõõm tervitada Cyrilit Hyundai perekonnas. Tema kogemused vormel 1 sarjast aitavad meil vastu minna kasvamise ja arenemise väljakutsetele, püüame MM-sarjas veelgi intensiivsemalt võidelda tiitlite eest,» kommenteeris Hyundai Motorsporti president Sean Kim. Ta lisas, et Abiteboul saab sisseelamisaja ning on kindel, et Hyundai emafirmaga saavutatakse hea koostöö ja rallitiim ainult võidab sellest.