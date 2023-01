Soome ralliekspert arvab, et Tänaku ja M-Spordi koostöö pole väga roosiline

Nimelt teatas Ketomaa, et Tänaku koostöö M-Spordiga saab olema keeruline. «Ma arvan, et sellel koostööl on raske elus püsida. M-Sport on ikkagi erameeskond, mitte tehasetiim ja kõik ei käi nagu filmis. Kui Tänak suudab enda asjad paika loksutada, siis on tal võimalus võitude nimel heidelda. Kardan siiski, et see koostöö pole väga roosiline,» lausus ralliekspert.