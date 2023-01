Renee Teppan: iga päev läbi seinte lendamist ma endale enam lubada ei saa

«Markus Keele mullune tööandja Sirjani Foolad kuulas ka maad, kuid enne kui see pakkumine päriselt minuni jõudis, jõudis Margus (nõnda koondises Keelt kutsutakse – K.J.) neile juba öelda, et Renee ei tule,» lausub Teppan muige saatel, kuid lisab, et eks temagi vastus pärslastele olnuks ilmselt negatiivne.