Miks on F1-ga liituda sooviv Andretti ajanud teised tiimid tagajalgadele?

Lewis Hamilton (Mercedes) Las Vegase Stripil, kus tänavu sõidetakse F1 etapp. Tema ülemus Toto Wolff on üks neist, kes ei tervitaks kuningliku sarjaga liitujaid avasüli.

USA meeskond Andretti Autosport ja General Motors (GM) on andnud märku, et sooviksid liituda vormel 1 sarjaga. Praegused kuningliku sarja meeskonnad seisavad sellele vastu ning on asunud konkurentsi tõrjuma.