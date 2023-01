Dakari katkestanud eestlased viidi helikopteriga laagrisse

Kahjuks ei olnud see ainuke tagasilöök. Enne eelviimast kontrollpunkti pidi rallipaar käigukasti rikke tõttu seisma jääma. Oodata tuli tagant tulevat veokit, milles olid vajalikud varuosad. Paraku oli aga see masin esialgse info kohaselt liiva kinni jäänud ja kui hakkas pimedaks jääma, oli lootus ralliga jätkata väike.

Varahommikul toodi eestlased korraldaja poolt helikopteriga laagrisse ja see tähendas, et nende Dakar on läbi. Nüüd seisab ees veel eraldi ülesanne kõrbesse jäänud auto ära tuua.