VIDEO ⟩ Pealtnägija kirjeldas tragöödiat Dakari rallil: nägin oma silmadega, kuidas ta suri

«Ta rääkis mulle oma kirest võidusõidu ja kõrbe vastu. Sain minutitega aru, et ta on suurepärane inimene. Siis jooksis ta liivadüüni alla pilti tegema, kuid see sai talle saatuslikuks,» rääkis Rossi.

Surmavast õnnetusest on internetiavarustes ka videoid. Tšehhi sõitja Aleš Loprais kokpitist salvestatud pardakaamera tõestab, et autojuhul polnud antud olukorras mitte midagi teha.

«Kahjuks leidis ta koha liivadüüni all ning me ei näinud teda. Tahaksin avaldada kaastunnet hukkunu perekonnale, lähedastele ja sõpradele. Mul on kohutavalt kahju ja see jääb mind kandma kogu eluks,» kommenteeris sõitja traagilist õnnetust.