Tagasitulekust mõtlev Johaug avaldas esiklapse soo

Norra väljaande VG teatel ootab Johaug pisitütart, kes peaks ilmavalgust nägema aasta esimeses pooles. 34-aastane norralanna on väga elevil, kuna ei tea, mida reaalselt oodata.

Jaanuaris tänavuse Tour de Ski võitnud Frida Karlsson on väga rõõmus, et tema kange konkurent saab väga suurt sündmust tähistada. Rootslanna tegi ka selles osas väikse nalja. «Loodetavasti on minu karjäär lõppenud, kui Therese laps suusaradadele saabub,» kostis Karlsson.