Venemaa otsustas olümpiamängudel dopinguskandaali sattunud Valijevale võitluskeeldu mitte määrata

Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) andis kohe peale RUSADA otsust teada, et nad soovivad ligipääsu kõikidele dokumentidele, mis on selle uurimisega seotud. Seda ennekõike selleks, et teha kindlaks, kas Valijevale võistluskeelu mitte määramine, on kooskõlas antidopingu koodeksiga.