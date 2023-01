Kotsar valmistas serblastele peavalu, ent karukoopas Baskoniat võidule ei viinud

Sel nädalal kaks kohtumist võõrsil pidanud Baskonia lendas Serbiasse teadmisega, et Partizani vastu tuleb hakkama saada Markus Howardita. See oli valus löök, sest Howardi näol on tegemist meeskonna liidriga, kes viskas Partzaniga omavahelises esimeses lahingus koguni 33 punkti.