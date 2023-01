Terroristiks kuulutatud NBA tähe tabamiseks pandi välja kopsakas pearaha

11 hooaega maailma tugevaimas korvpalliliigas mänginud Enes Kanter on asetatud Türgis tagaotsitavate terroristide nimekirja. Lisaks sellele on esimest korda Türgi pannud välja mõne inimese tabamise eest pearaha, mis küündib peaaegu 500 000 euroni.

President Recep Tayyip Erdoğani valitsus on nõus maksma 10 miljonit Türgi liiri (ca 490 000 eurot) inimesele, kelle antud informatsiooni abil õnnestub Kanter Freedom tabada. Korvpallitähe sõnul teeb see tema elu oluliselt ohtlikumaks.

«See on lihtsalt väga ohtlik. Enne pearaha välja kuulutamist otsis lihtsalt Türgi luureorgan inimesi, kes selles nimekirjas üles antud. Nüüd on kaasatud ka tavalised inimesed, kes teeksid seda raha nimel,» lausus Kanter Freedom New York Postile.