Messi ja Ronaldo duelli nimel joostakse tormi

Kuigi tegemist on sõpruskohtumisega ning see ei tähenda paljuski midagi, siis soovivad jalgpallifännid üle maailma seda näha. Nimelt on piletid staadionile niivõrd populaarseks muutunud, et kaks miljonit inimest ootab nende ostmiseks järjekorras. Kohtumine toimub King Fahd staadionil, mis mahutab 68 000 pealtvaatajat.