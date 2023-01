Tänak innustas meeskonnakaaslast: soovitan hoida silmad ja kõrvad lahti

Mõlemad mehed stardivad esimest korda Ford Puma Rally1 autoga Monte Carlo rallile. Prantslasel on küll eelnevalt kogemus selle autoga kihutamisel, ent Monte Carlos kavatseb ta rahulikult võtta, kuna antud etapp ei kuulu tema lemmikute hulka.

«Sellest saab raske katsumus. Tean, et seal on palju ootamatusi. Ühel hetkel võib vale rehviga jääle sattuda ning võistlus lõppeb,» lausus prantslane ralliportaalile Dirtfish. «Testisõit läks mul hästi ning tunnen autos enesekindlalt. Meie väga head insenerid muutsid auto väga mugavaks ja nad mõistavad, mida ma autos vajan.»

«Ütleksin, et parim nõu talle oleks kõigel silma peal hoida. Soovitan silmad ja kõrvad lahti hoida. Ta on noor sõitja, kellel palju potentsiaali. Samas on ta sel tasemel veel värske tegija, ent loodetavasti tuleb tal stabiilne aasta,» kostis Tänak enda uue meeskonnakaaslase kohta.