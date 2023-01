Žalgiriselt lüüa saanud Euroliiga klubi toob NBAst meeskonda USA korvpallitähe

Eile koduväljakul Kaunase Žalgirise 66:61 paremust tunnistanud Milano on langenud Euroliiga tabelis põhja ning 6 võidu ja 13 kaotusega jagatakse 16.-18. kohta. Sõelmängudele viivast kaheksandast kohast jäädakse nelja võidu kaugusele ning nõnda vajatakse kiireid muudatusi.

Neli korda (2017-2020) NBA tähtede mängul osalenud Walkeril on seljataga aga väga võimas karjäär NBAs. 750 kohtumisega on tema kontosse keskmiselt jäänud 19,3 punkti, 5,3 korvisöötu ja 3,8 lauapalli. Korra on ta valitud ka NBA paremuselt kolmandasse viisikusse.