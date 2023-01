Sügavas mõõnas oleva Liverpooli klubi bossidele tehti tapmisähvardusi

Inglismaa klubi Evertoni poolehoidjad on pidevalt avaldanud pahameelt klubijuhtide otsuste üle.

Inglismaa kõrgliigas on Liverpoolis tegutsev Evertoni meeskond aastaid kuulunud tugevate keskmike hulka. Sel hooajal on nad aga täielikus mõõnas ning fännidele see ei meeldi.