Vanameister Loeb püstitas võimsa rekordi, kuid peab võidust suure tõenäosusega suu ikkagi puhtaks pühkima

Kokku on Loeb tänavusel Dakaril võitnud juba seitse katset, kuid sellest hoolimata ei hoia ta kõrberallil liidrikohta. 13 katse järel juhib võidukihutamist Nasser Al-Attiyah, kellest Loeb jääb maha ühe tunni 21 minuti ja 42 sekundiga. Kolmas on Lucas Moraes (+1:35.50).

Dakari kõrberallil on jäänud sõita veel üks katse, mil pikkust aga kõigest 136 km. See tähendab, et kui mingi tehniline või navigatsiooniline rike Al-Attiyahi ei taba, kroonitakse just Katari mees viiendat korda kõrberalli tšempioniks.