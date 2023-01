Eesti naised tegid hooaja parima sõidu ja teenisid pisikese preemia

Eesti teatenaiskond (Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, Johanna Talihärm) tegi viimaste aastate ühe parima etteaste, finišeerides kaheksandana (0+10; +2.21,9). Nõnda teenisid eestlannad ka pisikese auhinnaraha, kuna kaheksandale kohale on ette nähtud 2000 eurot preemiat.

Pärast finišit väikese rõõmupisara poetanud Talihärm söendas ERRile antud intervjuus isegi väita, et mõnes mõttes oli tegemist meie teatenaiskonna ajaloo parima sõiduga, kuivõrd see võideldi välja 19 koondise konkurentsis.

«Omal ajal sõideti kümne naiskonnaga ning minagi olen teadet nii sõitnud, et stardis on 13 tiimi. Praegu oleme meie aga kõige väiksema rahvaarvuga riik, kellel üldse teade väljas on, seega peame kohaga ülimalt rahul olema,» lausus meie ankrunaine.