Väljaanne: Tänak on uue WRC-hooaja suurim küsimärk

Tänak liitus M-Spordiga viimasel hetkel, enne jõule, kui kõigil oli tuli takus. Tänak on küll M-Spordi kasvandik, kuid viie aastaga on paljugi muutunud ning uue autoga harjumiseks kulub oma aega, kirjutab AutoHebdo.

«Väidetavalt on ta tajunud Ford Puma Rally1-auto potentsiaali, kuid pole sellele veel kinnitust leidnud. Suure testimistöö asemel otsustas ta minna Saaremaale pere juurde. Kas need paar Pumaga läbitud kilomeetrit on teda tõesti rahustanud, sest ta on juba tajunud auto potentsiaali? Meistritiitli nimel võitlemisel tuleb loota, et ta ei pidanud pettuma… Ott on tõepoolest hooaja suurim küsimärk,» teatab AutoHebdo.