Jelena Välbe igatseb nõukogudeaega: tahaks, et paljugi sellest tuleks tagasi

Välbe ütles, et suhtub nõukogudeaega positiivselt ja tal on sellest ajast palju häid mälestusi. «Tahaks, et paljugi sellest tuleks tagasi. Mis puudutab sporti, siis ükski spordikomitee ei saa kunagi sportlastele öelda, et te ei lenda, sest meil pole lennupiletite jaoks piisavalt raha. Või et laste spordikoolis ostavad vanemad ise spordivarustust. Asi töötas täiel määral riigi toel,» rääkis Välbe.