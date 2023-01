CORNER 1 ⟩ E-sportlase rutiin ja võidusõidusarja nullist korraldamine

Kui eelmises EVALi erisaates jäi kõlama lause, et autod pole päris, aga võidusõit on, siis seekordses saates ei filosofeerita enam niivõrd simracing'u olemuse ja spetsiifika üle, vaid suubutakse otse asja keskmesse ja räägitakse peagi algavast S-Link GT hooajast.

Saates räägitakse teiste teemade hulgas, kas lihtsa rooli ja taburetiga saab virtuaalautospordis edu saavutada? Milline on e-sportlase rutiin? Kuidas on korraldada e-võidusõidusarja nullist?