Austraalia lahtiste soosikule lõppes turniir enne, kui see alata jõudis

«Ilmselgelt on see päris jõhker enne ühte minu karjääri tähtsamat turniiri. See pole sugugi kerge olnud,» tunnistas Kyrgios.

«Ilmselgelt olen löödud. See on nagu minu koduturniir. Mul on siit nii palju häid mälestusi. Võitsin siin mullu paarimängu ja mängisin ilmselt karjääri parimat tennist. Tulin siia turniirile ühe soosikuna. See on väga julm,» nentis Kyrgios.