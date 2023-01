Eesti Rahvusringhääling omandas olümpiamängude näitamisõigused

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on järgmise kahe olümpiatsükli näitamisõigused Euroopas andnud Euroopa Ringhäälingute Liidule (EBU) ja rahvusvahelisele meediakontsernile Warner Bros. Discovery. Eestis edastab alates 2026. aastast olümpiamängude otseülekandeid taas Eesti Rahvusringhääling.

«Olümpiamängud kui rahvusliku spordi suurim esindusüritus on tagasi rahvusringhäälingus, kus sellest saab osa iga eestimaalane. Inimeste kokku toomine ja tähtsaimate hetkede jagamine on ühine osa nii olümpial kui ka avalik-õiguslikul meedial,» märkis ERRi juhatuse esimees Erik Roose, et olümpiamängude naasmisest vabalevisse võidavad nii kaasaelajad kui ka sport tervikuna.